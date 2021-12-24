Альфа-Банк запустил сервис предупреждения о проверках надзорных органов.

Разнообразные проверки — рядовые события для компаний из сферы общепита и торговли, ресторанов, образовательных и медицинских учреждений. Надзорные органы могут проверить соблюдение норм пожарной безопасности, санитарных правил СанПиН, ГОСТов, трудового кодекса. Проверку могут назначить, если на компанию поступила жалоба.

Каждый бизнес стремится вовремя узнать о проверке, чтобы заранее подготовиться к ней.

Теперь визит надзорного органа не станет неожиданностью. Если компанию ожидает проверка, Альфа-Банк напомнит о ней в Интернет-банке. Также можно подключить сервис уведомлений — они будут приходить на мобильный телефон.

Все законно: информация о готовящихся проверках является открытой. Альфа-Банк берет ее из государственных реестров и информационных систем.

«Благодаря этому сервису клиенты Альфа-Банка могут спокойно планировать свою работу, понимая даты готовящихся проверок», — рассказала руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.