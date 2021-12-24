Новикомбанк поддерживает строительство футбольного манежа в Ростове-на-Дону

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, утвердил дополнительную кредитную линию для строительства крытого футбольного манежа в Ростове-на-Дону. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» возведение спортивного объекта на территории Ростовского областного училища олимпийского резерва началось весной 2020 года. Госконтракт между Министерством строительства Ростовской области и ООО СК «Мегаполис» на сумму 393 млн рублей находится на сопровождении в банке.

Современный крытый футбольный манеж предназначен для подготовки профессиональных спортсменов в Ростовской области, в осенне-зимний период здесь будут проходить тренировочные и спортивные мероприятия по футболу. Комплекс способен принять до трех тысяч зрителей во время матчей. Кроме футбольного поля манеж оснастят тренажерным залом, удобными раздевалками, тренерскими, судейскими и другими техническими помещениями.

Строительство социально значимого для региона объекта площадью около пяти тысяч квадратных метров планируется завершить во втором квартале 2022 года. Для этой цели Новикомбанк выделил ООО СК «Мегаполис» дополнительную кредитную линию, что позволит открыть футбольный манеж досрочно, уже следующей весной.

«Поддержка национальных проектов стала одним из основных направлений работы Новикомбанка, который полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей компаний, выполняющих приоритетные задачи государства. Мы предлагаем своим партнерам все необходимые финансовые инструменты для успешного выполнения обязательств. Хотелось бы отметить, что проект «Спорт – норма жизни» особенно близок Новикомбанку. Развитие спорта и продвижение физической культуры занимает значительное место в корпоративной политике банка», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Проект «Спорт – норма жизни» входит в нацпроект «Демография» наравне с еще четырьмя федеральными проектами: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья».