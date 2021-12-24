Примсоцбанк вошёл в ТОП-100 банков по количеству офисов по итогу 2021 года и занял в нём 39 место. Рейтинг составлял финансовый портал Бробанк. Оценка предусматривает анализ всех действующих на конец текущего года кредитных организаций.

Рейтинг строится по данным на 15 декабря. По словам экспертов портала, невзирая на то, что в текущем году в целом на рынке наблюдается сокращение отделений, заметная часть структур увеличивала их число. Отметим, в рейтинге по Дальневосточному федеральному округу банк занял 6 место в ТОП-20. По данным портала, за год конкуренция в регионе не изменилась, хотя, рынок и преобразовался: из него ушли три представителя ушли из него и столько же новых наоборот вышли на территорию ДВ. Сейчас регион насчитывает 53 кредитные организации.