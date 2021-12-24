"ПСБ Лизинг" стал победителем национальной премии "Лизинговая сделка года"

23 декабря объявлены результаты крупнейшего отраслевого конкурса для участников рынка лизинга - национальной премии «Лизинговая сделка года». Награду в номинации «Сделка года в авиационном лизинге» получили ГК «ПСБ Лизинг», холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и Национальная служба санитарной авиации (НССА) за контракт по поставке вертолетов для НССА. Общая стоимость сделки на 29 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов» составляет 28 млрд рублей, срок лизинга – 15 лет.

Сделка по поставке вертолетов для санитарной авиации имеет большое значение для реализации национального проекта «Здравоохранение» и развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. С помощью этой лизинговой сделки будет увеличен парк авиационной техники и расширена география присутствия НССА, что позволит выполнять экстренные медицинские задачи и осуществлять безопасную транспортировку пострадавших из труднодоступных мест и регионов в большем объеме.

«Для нас большая гордость получить столь высокую профессиональную оценку со стороны лизингового сообщества России. Сделка на сегодняшний день является самым крупным контрактом на поставку гражданской российской вертолетной техники для одного эксплуатанта и имеет огромную социальную составляющую. Для реализации контракта были разработаны специальные модификации вертолетов, сформирована практически уникальная финансовая модель для лизингополучателя с использованием льготного финансирования и государственных гарантий», — рассказал генеральный директор «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко.

«Поставка вертолетов в интересах Национальной службы санитарной авиации – это задача государственной важности, и ее выполнение было бы невозможным без надежного финансового партнера, которым выступила группа компаний «ПСБ Лизинг». Первые машины в рамках данного проекта уже приступили к работе в регионах России, ежедневно спасая жизни и здоровье наших граждан, и этот позитивный опыт позволяет нам рассчитывать на новые соглашения и продолжение поставок», — заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

«Это действительно один из крупнейших проектов в российской авиации. В настоящее время НССА присутствует в 35 регионах, и сегодня два вертолета из поставленных в рамках этого контракта перемещаются уже в новые регионы. Когда мы получим все вертолеты, сможем быстрее оказать помощь людям, которые в ней нуждаются, и реализовать поставленные цели», — отметил генеральный директор НССА Александр Мацук.

В этом году на соискание наград профессионального конкурса лизинговых проектов было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Участниками лизинговых проектов, номинированных на премию в этом году, стали более 340 компаний – лизингодателей, лизингополучателей, поставщиков предмета лизинга, а также банков и страховых компаний, принимавших участие в сделках. Высшие профессиональные награды вручены в двадцати отраслевых номинациях по основным сегментам рынка лизинга.

Справка: Национальная премия «Лизинговая сделка года» — ежегодный профессиональный конкурс лизинговых проектов, реализованных в России. Премия учреждена «Федерацией лизинга» в 2019 году при поддержке ведущих лизинговых компаний, отраслевых профессиональных ассоциаций и независимых аналитических структур.