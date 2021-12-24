Группа RBI предоставила Siemens Gamesa первую «зеленую» банковскую гарантию

Группа Raiffeisen Bank International подписала первое соглашение о предоставлении «зеленой» гарантии на сумму 200 миллионов евро для Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (Siemens Gamesa), ведущей испанской компании в области производства морских и наземных ветряных турбин и оказания услуг в отрасли возобновляемой энергетики. Siemens Gamesa — глобальный игрок на рынке ветроэнергетики, обладающий более чем 35-летним опытом работы и предлагающий решения на основе возобновляемых источников энергии по всему миру.

«Умение снижать риски и предлагать оптимальные финансовые решения — одна из наших самых сильных сторон. Предлагая продукты „зеленого“ торгового финансирования, мы поддерживаем инвестиции наших клиентов в проекты устойчивого развития, — отметил Питер Леннкх (Peter Lennkh), член правления RBI, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса. — Сотрудничество с Siemens Gamesa подчеркивает нашу приверженность Принципам ответственного банкинга ООН по окружающей среде (UNEP FI), которые группа RBI подписала первой среди австрийских банков в феврале 2021 года».

«Компания Siemens Gamesa сфокусирована на устойчивом развитии во всех сферах своей деятельности. Эта сделка — еще один шаг в выбранном нами направлении. Гарантийная линия RBI будет обслуживать наши наземные и морские проекты, а также сервисный бизнес, поддерживая наших клиентов и помогая осуществить глобальный переход к альтернативным источникам энергии», — пояснил Гонсало Онсайн (Gonzalo Onzain), глава отдела финансовых рынков и банковских связей Siemens Gamesa.