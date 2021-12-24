Обновленные отделения Райффайзен Банка украсили живой елью к Новому году

К Новому году Райффайзен Банк украсил отделения нового формата в Москве. Фасад здания на углу Банковского переулка и Мясницкой улицы покрывают ветви настоящей хвои, в которые вплетена гирлянда, а у входа в отделение по адресу Ленинградское шоссе, дом 68 появились живые ели. Автор проекта — один из лучших декораторов Москвы — Антон Шуранов.

«Мы стремимся сделать так, чтобы любой визит клиента в банк был максимально комфортным, а в канун праздников ещё и радостным. Ничто так не создаёт новогоднее настроение, как запах ёлки, и тёплый свет рождественских гирлянд», — говорит Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзен Банка.

Ранее Райффайзен Банк рассказал, что начинает обновление сети отделений и планирует завершить его до конца 2025 года.