Райффайзен Банк: количество предпринимателей, принимающих платежи по QR-кодам , выросло в 22 раза

В 2021 году предприниматели и малый бизнес стали активно использовать QR коды в СБП для приема платежей. По данным Райффайзен Банка, за год число клиентов, которые активно пользуются системой, выросло в 22 раза. При это средний чек каждой оплаты постепенно снижается.

Общий оборот платежей, которые клиенты принимали через СБП, в 2021 году непрерывно увеличивался, и уже к октябрю превысил 200 млн рублей в месяц. Тенденция к росту сохраняется — он продолжится и в 2022 году. Месячное количество транзакций с начала года выросло 13,5 раз.

Средний чек одной транзакции постепенно снижается — с 6,4 тыс. в середине года до 4,5 тыс. рублей в конце. Это связано с ростом числа покупок, в том числе небольших.

«Есть несколько причин, по которым предприниматели так активно стали принимать платежи по QR-кодам через СБП. Во-первых , это до пяти раз дешевле эквайринга — комиссии ниже, а специальное оборудование покупать или арендовать не нужно, для этого достаточно смартфона или планшета с установленным на нем приложением Райффайзен Бизнес Онлайн. Во-вторых , это очень быстро — есть код на фиксированную сумму, который можно повесить на кассе или на сайте магазина, а новый QR-код можно за несколько секунд сформировать с помощью Telegram-чата . И конечно с августа—сентября приток новых предпринимателей связан с госпрограммой — она компенсирует 100% комиссий, уплаченных бизнесом за прием платежей через СБП. В 2022 году мы ожидаем, что интерес к сервису продолжит расти — это позволяет малому и микро бизнесу легко решить задачу безналичного приема платежей», — отметила Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга Райффайзен Банка для малого и микро бизнеса.