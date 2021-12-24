Райффайзен Банк запустил портал, где можно найти команду мечты

На обновленном портале career.raiffeisen.ru можно отслеживать вакансии в определенных командах и продуктах, а также узнать о работе в банке и новых профессиях от самих сотрудников.

Райффайзен Банк обновил карьерный портал. Он стал единым пространством для соискателей, где собрана вся информация о работе в банке. На сайте можно найти вакансии в разных направлениях, узнать о стажировках и познакомиться с внутренней жизнью банка.

«Новый сайт мы создали так, чтобы дать кандидатам представление о всем спектре возможностей в банке, а также передать атмосферу работы в нашей команде. Для нас как работодателя на первом месте всегда стоят люди, мы ценим индивидуальность и создаем среду, в которой каждый может оставаться собой», — отметила Елизавета Тихонова, руководитель направления по развитию бренда работодателя и найму молодежи, Райффайзен Банк.

Узнать от первого лица о том, как живет банк и его сотрудники, можно на странице «Журнала». Там собраны истории сотрудников об их работе и увлечениях. Лучше ориентироваться в новых профессиях помогут видео-иллюстрации к вакансиям, где сотрудники соответствующих специальностей расскажут о своей работе. Например, можно будет узнать, чем занимаются инженеры данных, DevOps-специалисты или ИТ-команда в направлении риск-менеджмента . Это обновление появится на сайте в ближайшее время.

Также на портале появились специализированные разделы, посвященные самым востребованным направлениям, где регулярно появляется наибольшее число вакансий — это ИТ, продажи и клиентская поддержка. Благодаря обновленному инструменту фильтрации, найти вакансию можно не только по профилю или городу, но и по команде. Это актуально для случаев, когда соискатель хочет работать над определенным продуктом банка или уже знаком с членами команды и хотел бы к ним присоединиться.

«Специалистов Райффайзен Банка можно встретить среди спикеров ИТ-конференций , а также познакомиться с ними на митапах или открытых событиях, которые в том числе проводит наш банк. Нам важно делиться опытом и участвовать в жизни профессиональных сообществ. Кандидаты часто хотят прийти в команду к определенному эксперту, потому что уже встречали его, слушали его доклад и понимают, что разделяют его подходы в работе или хотели бы у него учиться», — прокомментировала Елизавета Тихонова.

Отдельный раздел посвящен старту карьеры и рассказывает о ключевых проектах для начинающих специалистов. Это флагманская программа развития Raiffeisen Evolve, которая рассчитана на полгода и предполагает глубокое погружение в жизнь банка, а также интенсивные «буткемпы» в различных направлениях ИТ.