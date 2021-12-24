Эксперты прогнозируют выход крупных застройщиков на рынок ИЖС

Россельхозбанк провел конференцию «Село.Будущее», на которой эксперты обсудили тему индивидуального жилищного строительства в России. Эксперты из отраслевых министерств и ведомств, руководители федеральных и региональных компаний-застройщиков и представители банковской отрасли обсудили вопросы влияния комплексной типовой застройки на культурный облик страны.

За последний год в России деурбанизация стала устойчивым трендом и сформировала повышенный спрос на загородное жилье. Современные горожане, переезжая в сельскую местность и осваивая загородные земли, предъявляют все более высокие требования не только к качеству застройки, но и к концепции новых поселений. В настоящее время возникает необходимость заниматься дальнейшим развитием российских деревень.

В рамках дискуссии эксперты обсудили инвестиционный потенциал сельских территорий для строительных компаний, точки роста и возможные сложности, рассмотрели успешные проекты типового строительства как в России, так и за рубежом, обсудили государственные программы сельской ипотеки и ИЖС кредитования.

«Представление о селе будущего для каждого субъективно – кто-то ищет большой дом на природе вдали о мегаполиса, для кого-то важна доступность бесперебойного интернета, чтобы работать удаленно. Поэтому мы выступаем за комплексный подход. У каждой территории должен быть условный план развития, тогда мы сможем понимать, что будет с каждой конкретной территорией через несколько лет с точки зрения населения и компаний, которые живут и работают в этом месте. В соответствии с таким планом намного легче сформировать перечень инфраструктурных объектов (спортзалы, медучреждения, образовательные центры), которые нужны именно здесь. При таком комплексном планировании намного проще найти инвесторов нежели, чем на точечные объекты», - рассказала Лаврентьева Ирина, советник заместителя министра сельского хозяйства, директор Научного центра изучения проблем сельских территорий РГАЗУ.

«По итогам предыдущего года Россельхозбанк занял первое место по объемам кредитования на рынке загородной недвижимости. Это дает нам возможность выявить определенные тренды в отрасли, а также проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, и найти комплексные пути их решения. Клиентам непросто точно оценить необходимые затраты при строительстве дома (на коммуникацию, инженерию, отделку). Именно поэтому на платформе банка Свое Село мы внедрили функционал подбора готового проекта дома и оценки проекта исходя из выбранной площади и материалов», - рассказала Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Следующим вопросом, который встает перед клиентами после выбора проекта дома, становится выбор подрядной организации для его строительства. По словам Елены Волосевич, на рынке загородной недвижимости России сейчас не так много компаний с опытом строительства на сельских территориях и в большой удаленности от крупных населенных пунктов. Спикер спрогнозировала выход на рынок ИЖС крупных застройщиков и расширение государственной поддержки небольших подрядных организаций. Также Елена Волосевич отметила, что на платформе Свое Село Россельхозбанка сейчас представлено более 800 аккредитованных компаний, занимающихся проектированием и строительством индивидуальных домов

«На текущий момент квартиры являются самым популярным сегментом жилой недвижимости на Циан (63% от ежемесячной аудитории), далее идут дома и участки (29%), остальные же 8% пользователей выбирают между квартирами и домами или участками. При этом 39% опрошенных приобретают дом или участок под строительство дома для постоянного проживания, 25% - для сезонного проживания и 24% рассматривают и сезонное, и постоянное проживание, остальные же планируют сдачу или перепродажу. Большинство пользователей ЦИАН предпочитают покупку дома на стадии готовности «под ключ». Самыми важными критериями при покупке домов для большинства пользователей стали инфраструктура и коммуникации», - отметила Анна Березина, руководитель направления «Загородная недвижимость» ЦИАН.

«Мы разработали продукт в формате кластерного освоения ИЖС, который позволяет нам централизовать объекты социального и коммерческого назначения и предполагает создание населенных пунктов, обеспеченных необходимой для круглогодичного проживания инфраструктурой. Наше исследование показало, что 30% людей живут за городом постоянно, остальные 70% живут в черте города или выезжают на дачу сезонно. При этом у большинства из этих 30% людей есть второе жилье в городе, в который им приходится возвращаться периодически: чтобы отвезти детей в школу или попасть на прием к врачу, например. Задача кластеров в корне поменять эту статистику. Мы верим, что к 2030 году большая часть людей сможет работать частично в удаленном режиме или по месту жительства и откажется от городского жилья в пользу проживания в секторе ИЖС», - рассказал управляющий директор блока ИЖС ГК «Самолет» Иван Виноградов.