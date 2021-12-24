Россельхозбанк получил награды J.P. Morgan Chase Bank, N.A. за высокое качество межбанковских и коммерческих платежей

Россельхозбанк получил награды сразу в двух номинациях «Признание качества межбанковских платежей» и «Признание качества коммерческих платежей». По итогам 2021 года банк был награжден за высокий уровень стандартов оформления межбанковских и коммерческих переводов в долларах США, выполняемых в соответствии с международными правилами сквозной автоматизированной обработки платежей STP (straight through processing).

Успехи в этом направлении деятельности были отмечены одним из партнеров Россельхозбанка – J.P. Morgan Chase Bank, N.A.

J.P. Morgan Chase Bank, N.A. присуждает подобные награды своим клиентам в нескольких номинациях начиная с 1997 года. Ежегодно менее 1% банков, проводящих платежи через J.P. Morgan Chase Bank, N.A., удостаиваются признания качества платежей от одного из ведущих финансовых институтов мира.

В течение последних нескольких лет Банк стабильно получает признание глобального финансового института и регулярно подтверждает высокое качество обработки отправляемых платежей. Доли межбанковских и коммерческих платежей Россельхозбанка категории STP (straight-through processing), то есть не требующих дополнительной обработки со стороны банка-корреспондента, по итогам 2021 года составили 100% и 98,73% соответственно.

«Обеспечение высоких стандартов работы –одна из приоритетных задач Россельхозбанка. Ежегодно получаемое признание от лидеров рынка говорит о правильной стратегии, а также о высоком профессионализме нашей команды. Мы благодарны J.P. Morgan Chase Bank, N.A. за оценку и надеемся сохранить вектор качества в последующие годы», – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова.