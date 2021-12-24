Солид Банк в двадцатке банков ДФО по размеру филиальной сети

Сервис Brobank.ru, опираясь на данные, представленные на сайте ЦБ РФ, определил самые крупные банки по филиальной сети на конец 2021 года. Оценка охватывает все действующие финансовые институты. Составлено два основных рейтинга: ТОП-100 кредитных организаций по числу офисов во всей России, а также ТОП-50 – по количеству субъектов присутствия. Дополнительно составлены рейтинги банков с наибольшим количеством офисов для каждого отдельного Федерального округа. Материал доступен по этой ссылке

Напомним, что головной офис Солид Банка расположен во Владивостоке, филиал - в Москве, кроме того, на территории РФ функционируют 11 операционных офисов и 5 кредитно-кассовых офисов банка, большинство из которых расположено на территории Дальневосточного федерального округа.

*Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. В пятерке самых популярных сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в тройку лидеров по версии Mail.ru профильной категории «Банки». Среднемесячная аудитория на текущий момент - более 1 000 000 человек. Создан в 2014 году.