Tele2 и МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве

Оператор и МЧС России подписали соглашение об информационном и экспертно-аналитическом взаимодействии. Основные направления работы – использование аналитики больших данных для снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рассказали SIA.RU в компании.

Соглашение о взаимодействии подписали: от МЧС России – заместитель министра Виктор Ничипорчук, от Tele2 – директор по аналитике больших данных Антон Мерзляков. Стороны договорились о взаимодействии в создании стандартов обмена информацией, разработке инновационных технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствовании схем связи и оповещения при возникновении ЧС.

В соответствии с соглашением стороны разработают метод определения количества человек на территории возможного возникновения ЧС.

Data scientists Tele2 построят модели на основе выявления профиля поведения групп людей в конкретных регионах по различным характеристикам. Например, будет учитываться сезон года, время суток, тип дня, погодные, новостные и другие факторы. Они собираются оператором на основе собственных данных и внешних источников, а затем обрабатываются.

Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, являются Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2:

«Аналитика больших данных активно используется в самых разных сферах жизни, а безопасность людей – одна из стратегических задач. Информация о количестве пострадавших в зоне прогнозируемого риска может стать решающей – с ее помощью можно повышать эффективность мер для предотвращения ЧС и планировать ресурсы для ликвидации возможных последствий. Мы рады сотрудничеству с МЧС России и надеемся, что оно принесет ряд продуктивных решений».