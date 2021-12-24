Доставка на собачьих упряжках появилась в Сибири

Курьеров СберМаркета с хаски можно встретить в Иркутске и недалеко от Байкала. Цель акции – привлечь внимание к проблеме квартирного содержания северных пород собак и собрать помощь для фонда «‎Хаски Хэлп»‎, рассказали SIA.RU в компании.

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет запустил временную доставку на собачьих упряжках в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу озера Байкал (Бурятия). Хаски приедут туда, куда автокурьеру добраться тяжело или почти невозможно: например, один из заказов доставили сноубордисту-фрирайдеру.

Несколько курьеров сервиса прошли обучение у действующих каюров и временно стали водителями упряжек. Этот способ подходит только для негабаритных заказов: один пес способен без труда увезти груз весом только до 20 кг, поэтому перегружать упряжку даже из 6-8 собак с учетом веса человека нельзя. Первый заказ «‎на собаках»‎ получили сотрудники архитектурно-этнографического музея «‎Тальцы»‎ на 47-м километре Байкальского тракта.

