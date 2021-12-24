Компания En+ Group отметила День энергетика

В связи с ограничениями, связанными с пандемией СOVID–19, торжественные мероприятия второй год подряд проходили в online-формате, объединив на одной площадке работников En+ Group из разных городов и предприятий, рассказали SIA.RU в компании.

Перед сотрудниками с новогодними обращениями выступили ключевые руководители компании, поздравив трудовые коллективы и традиционно пожелав пройти осенне-зимний период без сбоев. Ведущим мероприятия стал известный актер Виктор Логинов, а в музыкальной части торжественной программы свои лучшие хиты исполнила певица ZIVERT.

За большой вклад в развитие энергетического комплекса России и обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения страны работники En+ Group были отмечены благодарностями и почетными грамотами Министерства энергетики РФ, благодарностями и почетными грамотами от имени губернаторов Красноярского края и Иркутской области. Почетное звание «Ветеран Иркутской энергосистемы» было присвоено восьми работникам компании, а генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко был удостоен особой награды – звания «Заслуженный энергетик Иркутской области».

Глава энергетического бизнеса EN+ Group Михаил Хардиков был отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие топливно – энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу. Почетную награду в торжественной обстановке ему вручил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 22 декабря, в День энергетика.

Михаил Хардиков, глава энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«Энергетика – одна из важнейших стратегических отраслей экономики страны. Сегодня перед энергетиками стоят серьезные вызовы. Необходимость внедрения новых технологий, увеличение доли использования экологических чистых и возобновляемых источников энергии, привлечение в отрасль молодых кадров – вот далеко не полный перечень вопросов, которые мы должны решить. Я уверен, что мы с ними справимся».

Николай Шульгинов, Министр энергетики Российской Федерации, отметил:

«Мы награждаем профессионалов энергетики государственными наградами, приуроченными к столетию принятия плана ГОЭЛРО – главному событию ТЭК России прошлого года. Хочу поблагодарить за труд и талант лучших работников отрасли, наших ветеранов и вручить им заслуженные награды».