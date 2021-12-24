Названы лидеры по зарплатам среди крупнейших компаний России

В рейтинге лидирует НОВАТЭК и «Совкомфлот». Там средняя зарплата превысила среднюю по России в пять раз, сообщает РБК.

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), входящее в холдинг РБК, подготовило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора российской экономики по данным за 2020 год. Ранжирование проводилось среди 100 лидеров из свежего рейтинга РБК 500 (без учета банков и страховщиков из-за неподходящего формата их отчетности и компаний с недостаточной для составления ренкинга отчетностью). В ренкинге также фигурирует 21 российская «дочка» зарубежных компаний без присвоения места.

После публикации ренкинга аналитики НКР провели перерасчет средней заработной платы по двум группам компаний – золотодобывающей «Полюс» и нефтегазовой ННК.

Новые расчеты стали возможны после того, как компании предоставили дополнительные сведения о юридических лицах в периметре группы, которые не учитывались в первоначальной версии исследования, пояснили РБК в НКР, добавив, что эти юрлица не фигурировали в качестве крупнейших дочерних компаний в отчетности групп по МСФО. В итоге «Полюс» в общем списке крупнейших компаний по размеру зарплат переместился с 3-го на 7-е место (со средней зарплатой 161,5 тыс. руб. вместо 240 тыс. руб. в первом варианте), а ННК – с 5-го на 13-е место (средняя зарплата пересчитана с 230,9 тыс. до 136,87 тыс. руб.).

Первые места по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год заняли группы НОВАТЭК и «Совкомфлот». Средние выплаты у лидера списка оказались в девять раз выше, чем у аутсайдера – «Почты России»: 261,3 тыс. руб. против 29 тыс. руб. По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по экономике составила 51,3 тыс. руб. Таким образом, средняя оплата труда у лидеров примерно в пять раз превышает общероссийскую среднюю. У 23 участников ренкинга средние зарплаты ниже среднего показателя по стране. В ренкинге отражены зарплаты в компаниях до уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В топ-10 по уровню средней зарплаты вошли четыре группы компаний, специализирующиеся на добыче нефти и газа (НОВАТЭК, «Арктикгаз», «Зарубежнефть»), две транспортные группы («Совкомфлот» и «Волга-Днепр»), по одной нефтехимической («Сибур»), золотодобывающей («Полюс») и девелоперской («Сэтл Групп»). Кроме того, в первой десятке оказались компании из сектора информационных технологий – «Яндекс» и OCS (дистрибьютор проектных решений).

По данным Росстата за 2020 год, самые высокие зарплаты в стране выплачиваются в отрасли добычи нефти и газа – в 2,8 раза больше общероссийской среднемесячной зарплаты.

Большинство российских «дочек» иностранных корпораций платит сотрудникам зарплату выше средней по России, и в целом они конкурируют с зарплатами отечественных лидеров ренкинга. Если бы в ренкинг полноценно входили «дочки» зарубежных компаний, в топ-20 списка их было бы девять – Philip Morris, JTI, Procter & Gamble, Samsung, Mars и т.д.

Среди замыкающей ренкинг десятки – четыре розничные сети («ДНС Групп», «Связной», «Магнит», «Монетка»), три производственные компании («Синара», КамАЗ, АвтоВАЗ), две группы из сферы сельского хозяйства и производства продуктов питания (ЭФКО и агрохолдинг «Степь»), а также оператор государственной почтовой сети – «Почта России». Эти данные тоже коррелируют с данными Росстата по всей экономике: по оценкам статслужбы, зарплаты в розничной торговле (не считая автодилеров) и сельском хозяйстве составляют 67% от общероссийской средней зарплаты, в обрабатывающих производствах – 90%. В отрасли почтовой связи, по данным Росстата, зарплаты на уровне 58% от средней по стране, и официальный показатель (29,5 тыс. руб.) практически совпадает с рассчитанным НКР для «Почты России» (29 тыс. руб.).