Рояль внука декабриста Сергея Трубецкого доставили в Иркутск

Рояль «Эрберг» был изготовлен в 1862 году. Он выполнен из красного дерева. В дар музею его преподнесла жительница Орла Елена Ашихмина, рассказали SIA.RU в администрации области.

Она рассказала, что до 1920 года музыкальный инструмент стоял в доме внука декабриста, затем его вместе с другим имуществом реквизировали органы Советской власти. Сначала рояль установили в орловском Обществе ветеринарной помощи, позже – в нескольких частных домах. В итоге рояль купила бабушка Елены Ашихминой.

Сергей Николаевич Свербеев – сын младшей дочери Сергея Трубецкого – Зинаиды. Она родилась в Сибири, вышла замуж и в 1860 году поселилась неподалеку от Орла, где прожила более 50 лет. На средства Зинаиды Свербеевой в селе построили школу и больницу. После революции ей по личному указанию В.И. Ленина назначили персональную пенсию. Она умерла в возрасте 87 лет и похоронена в Орле.

Владелец рояля – старший сын Зинаиды Сергей Николаевич Свербеев. Он сделал дипломатическую карьеру, работал в посольствах Константинополя, Вены, Мюнхена. В 1912 г. был назначен послом в Берлине. Он стал последним послом Российской империи в Германии. После революции 1917 г. эмигрировал с семьей в Германию.