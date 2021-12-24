Неотложная и экстренная помощь в новогодние праздники будет работать круглосуточно

Оказание медицинской помощи в новогодние каникулы обсудили на заседании оперативного штаба под председательством губернатора области Игоря Кобзева, рассказали SIA.RU в администрации.

Пункты вакцинации от COVID-19 будут работать со 2 по 6 января 2022 года, а также 8 и 9 января 2022 года. Работу кабинетов неотложной медицинской помощи обеспечат до 20.00 часов с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в ежедневном режиме. Неотложная и экстренная помощь в новогодние праздники будет оказываться в круглосуточном режиме. Распоряжение подписал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

В соответствии с документом в медицинских организациях региона назначены ответственные дежурные сотрудники для оперативного решения вопросов организации медицинской помощи, эпидемиологической безопасности. В новогодние праздники также буду проводиться консультации и диагностические исследования.

Стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, амбулаторную дерматовенерологическую помощь в амбулаторных условиях в период со 2 по 6, 8 января 2022 года жители Иркутской области смогут получить по графику. Руководство медицинских организаций осуществит информирование населения о графике работы медицинских организаций доступными средствами распространения информации − сайт, объявления, информационное табло.