Два моста стоимостью 96 млн рублей открыли в Тулунском районе

Два моста введены в эксплуатацию в Тулунском районе Иркутской области, один – через реку Сергенейка на автодороге Харантей – Аршан, второй – через реку Инда на подъезде к поселку Харантей, стоимость объектов – 96 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

«До наводнения мосты через реки Инда и Сергенейка были деревянными. У них подмыло опоры. Сооружения пришли в аварийное состояние. В этом году за счет средств федеральной поддержки нам удалось их восстановить и обеспечить безопасный круглогодичный проезд транспорта», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Объекты построили в рамках программы по восстановлению региона после наводнения 2019 года, утвержденной правительством Российской Федерации. Во время наводнения в Приангарье было повреждено 40 мостов. Осталось восстановить три объекта.