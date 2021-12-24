Общепиту в Иркутской области разрешили работать без ограничений по времени до 3 января

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин сообщил, что 24 декабря состоялся оперштаб с участием губернатора региона Игоря Кобзева, на встрече было принято решение разрешить общепиту работать без ограничений по времени до 3 января.

«Общепит до 3 января может работать в своем обычном графике, то есть даже после 23:00. Но! Обязательно наличие QR-кодов», – пояснил омбудсмен.

Возобновлены ночные и вечерние сеансы в кинотеатрах. При этом QR-коды для их посещения по-прежнему необходимы.

Напомним, ранее указанные выше заведения могли принимать посетителей строго до 23:00 ввиду неблагоприятной эпидситуации.