Некоторые магазины в ТЦ Иркутской области разрешили посещать без QR-кодов

Магазины с товарами первой необходимости в торговых центрах Иркутской области разрешили посещать без QR-кодов. Такое решение было принято на заседании оперштаба 24 декабря, сообщил бизнес-омбудсмен региона Андрей Лабыгин.

Напомним, во время встречи были приняты и другие важные для бизнеса поправки – общепиту и кинотеатрам разрешили работать без ограничений по времени во время новогодних праздников. Однако QR-коды для входа в эти учреждения по-прежнему необходимы.

Андрей Лабыгин призвал представителей бизнеса внимательно отнестись к соблюдению действующих противокоронавирусных ограничений, поскольку проверки продолжаются. «Нарушение антиковидных требований влечет административную ответственность, а в последующем – приостановление деятельности», – напомнил он.