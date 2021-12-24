Самолет МС-21 завершил летную сертификационную программу

Летная сертификационная программа по самолету МС-21, который строится на авиазаводе в Иркутске, завершена, самолет в ближайшее время получит сертификат типа, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«Мы завершили летную сертификационную программу по МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа», – сказал он.

Сертификат типа означает летную годность определенной категории воздушного судна, он подтверждает, что самолет нового типа, предназначенное для серийного производства, соответствует требованиям летной годности, установленным национальным воздушным законодательством.