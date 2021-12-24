Депутата из Братска обвинили в мошенничестве на 1,5 млн рублей с отловом животных

Прокуратура города Братска Иркутской области обвинила депутата местной думы в мошенничестве с отловом бездомных животных на 1,5 млн рублей, говорится на сайте ведомства.

«По версии следствия, в 2020 году мужчина, будучи депутатом, выступая в интересах организации, заключил семь муниципальных контрактов на вылов бездомных животных на территории Братска, Чунского, Усть-Кутского, Нижнеилимского районов, условия которых фактически не исполнялись. Несмотря на это обвиняемый составлял фиктивные акты выполненных работ и предоставлял их в органы местного самоуправления для оплаты», – пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждены уголовное дело по статьям «Покушение на мошенничество в крупном размере», «Мошенничество», «Подделка официального документа», оно передано в суд для рассмотрения по существу.