Выход маломерных судов на озеро Байкал запретили с 25 декабря

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о закрытии навигации на озере Байкал с 25 декабря – с сегодняшнего дня выход маломерных судов на водный объект запрещен.

Запрет будет действовать до 15 мая. Что касается других объектов Приангарья, то допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) – с 1 мая до 10 октября; на реке Ангаре – с 1 марта до 1 декабря; на водохранилищах – с 15 мая до 1 ноября.

Кроме того, на водоемах региона продолжают открывать ледовые дороги. В настоящее время функционирует шесть ледовых переправ: три в Казачинско-Ленском районе, по одной – в Катангском, Нижнеудинском и Шелеховском районах.