Грузовик Hino Ranger столкнулся с большегрузом в районе Заларей, есть погибший

Пресс-служба УГИБДД по Иркутской̆ области сообщила, что в районе поселка Залари накануне произошло ДТП – грузовик Hino Ranger столкнулся с большегрузом, в результате аварии погиб человек.

Происшествие случилось на федеральной дороге Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля Hino Ranger врезался в неисправный большегруз Volvo, стоящий на проезжей с выставленным знаком аварийной остановки. «В результате аварии 35-летний мужчина, находившийся за рулем Hino, скончался на месте происшествия до приезда медиков», – рассказали в ГИБДД.

Сотрудники полиции по факту аварии проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.