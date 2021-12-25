Четверых жителей Чунского района осудят за незаконную рубку леса на 1,2 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении нелегальных лесозаготовителей – четверым жителям Чунского района Иркутской области предъявлено обвинение в незаконной рубке на 1,2 млн рублей.

Следствием доказано, что мужчины в течение 2020 и 2021 годов деревья объемом более 80 кубических метров. Организовал преступный бизнес 38-летний житель района, ранее судимый за особо тяжкое преступление. Первоначально он предложить принять участие в незаконной деятельности знакомому, имеющему навыки работы вальщиком и управления трактором. Позже для увеличения выгоды и сокращения сроков выполнения работ, лидер предложил ему подыскать дополнительных работников. В качестве подельников последний привлек своего родственника и односельчанина. В дальнейшем организатор доставлял бригаду на нелегальные лесоделяны, снабдив их трактором, бензопилами, рациями и ГСМ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчин осудят по уголовной статье «Незаконные рубки лесных насаждений группой лиц в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.