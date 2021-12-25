Около 100 человек эвакуировались из ТРЦ «Карамель» в Иркутске из-за возгорания

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью сообщила, что около 100 человек эвакуировались из ТРЦ «Карамель» в Иркутске сегодня, 25 декабря, из-за возгорания.

Автоматическая пожарная сигнализация сработала в 11:46. На момент прибытия пожарных люди самостоятельно покинули здание центра. Спасатели установили, что, по предварительной информации, возгорание произошло в одном из кафе быстрого питания на 4 этаже ТРЦ – подгорела еда, дым от нее попал на датчики.

По факту случившегося сотрудники МЧС проводят проверку.