Иркутянка Юлия Кошкина не смогла пройти в финал шоу «Голос» на «Первом канале»

Певица из Иркутска Юлия Кошкина не смогла пройти в финал вокального конкурса «Голос». Трансляция программы велась на «Первом канале».

Иркутянке в полуфинале сольно исполнила композицию Summer Moved On группы A-Ha. Ее соперник – Александр Волкодав – спел песню «Черный ворон». Члены жюри высоко оценили выступления артистов.

Наставнице вокалистов – Пелагее – необходимо было распределить 60 и 40 баллов между выступающими. Также за артистов голосовали телезрители, пока Кошкина и Волкодав пели песню «Ветер в голове» вместе с Трофимом.

В итоге Пелагея отдала Волкодаву 60%, Кошкиной – 40%. Телезрители больше баллов отдали иркутянке – 51,6%, сопернику – 48,4%, однако этого количества Юлии Кошкиной не хватило, чтобы победить. Александр Волкодав с 108,4% стал финалистом вокального конкурса, Кошкина набрала 91,6%.

Пелагея после финального слова иркутянки пригласила ее поучаствовать в своих концертах, которые состоятся в Сочи и в Москве.