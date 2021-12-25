Рекордное за пандемию количество человек выздоровело от COVID-19 за сутки в Приангарье – 1291

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки от ковида вылечилось рекордное количество человек – 1291.

Количество заболевших при этом снижается – за день выявлено 546 случаев в области. Число госпитализированных снизилось до 3065. Скончались непосредственно от ковида за день 20 человек, от сопутствующих патологий – один.

В лидерах по заболеваемости в области Иркутск, Ангарск и Братск, где выявлено 220, 66 и 52 новых случаев соответственно.