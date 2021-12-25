Аварии на двух трансформаторных подстанциях почти одновременно произошли в Иркутском районе

Две трансформаторные подстанции повредились почти одновременно в двух населенных пунктах Иркутского района – в Сергиевом Посаде сооружение загорелось, в селе Урик в конструкции произошло короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

В 15:00 произошел инцидент в Сергиевом Посаде. На момент прибытия пожарных горел трансформатор, тушение не осуществлялось до прибытия электриков. После отключения напряжения пожар ликвидировали. В результате случилось аварийное отключение – без света остались 30 домов, где живут 69 человек.

В 15:10 в результате короткого замыкания без горения аварийно отключилась подстанция в селе Урик. Без света остаются две улицы.

По факту случившегося сотрудники МЧС проводят проверку.