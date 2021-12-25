Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российским крылом

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео первого полета самолета МС-21, который строят на авиазаводе в Иркутске, с российским крылом.

«Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет. Крыло изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода»,– сообщили в «Ростехе».

Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко. Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме.

МС-21-300/310 – среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов. Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, специалистов авиапрома.