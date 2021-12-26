Пытавшаяся разбогатеть на инвестициях братчанка отдала мошенникам более 2 млн рублей

Жительница города Братска Иркутской области лишилась 2 млн 100 тысяч рублей – она думала, что вложила эти деньги в инвестиции. на самом же деле –стала жертвой мошенников, сообщает региональная полиция.

Установлено, что 45-летняя работница лесничества через социальные сети нашла рекламу о дополнительном заработке и оставила заявку на заманчивое предложение. «Через день ей позвонила девушка, которая позиционировала себя работником брокерской фирмы и предложила вложить финансы в «европейскую брокерскую платформу». Щедрость обещаний звонившей не смутили женщину. Поверив, она за 6 дней перевела на указанные номера телефонов 2 миллиона 100 тысяч рублей. Однако, снять «прибыль» в дальнейшем не удалось, что убедило ее в обмане. Так и не дождавшись пополнения банковского счета, братчанка обратился за помощью в полицию», – рассказали правоохранители.

Полиция также напомнила, что список реальных брокерских компаний есть на сайте Центробанка, с помощью которого подобные организации можно проверить.