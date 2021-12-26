Популярные новогодние салаты за год подорожали в Иркутской области до 32%

Иркутскстат подсчитал стоимость самых популярных новогодних салатов – «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза» – и выяснил, что за год они подорожали до 32%.

Менее всего из списка салатов в сравнении с 2020-м выросла цена на салат «Оливье» – на 13%, до 439,7 рубля. Более всего подорожали следующие ингредиенты блюда – картофель, морковь и куриные яйца.

Стоимость «Сельди под шубой» выросла до 212,7 рубля – на 17,8%. Более всего подорожали из ингредиентов свекла, морковь и яйца.

Сильнее всего за год увеличилась цена на салат «Мимоза» – на 32%, до 274,5 рубля. Наиболее подорожавшими ингредиентами оказались картофель, морковь и рыбные консервы.