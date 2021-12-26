Более 8 тыс. социальных контрактов заключено в Приангарье в 2021 году – план перевыполнен

Правительству Иркутской области в 2021 году удалось перевыполнить план по заключению социальных контрактов, которых оформлено за указанный период более 8 тысяч, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Рад, что мы не просто выполнили план, а перевыполнили его. Всего жители Приангарья заключили 8177 соцконтрактов на общую сумму более миллиарда рублей», – рассказал губернатор.

В текущем году самое большое количество контрактов заключили в Иркутске, Братске, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Самое популярное направление – организация индивидуального предприятия: оформлено 2467 таких контрактов.

Еще одно востребованное направление – поиск работы и профессиональное обучение: заключено 1980 таких контрактов. Для ведения личного подсобного хозяйства – 1628. Еще 2102 контракта – на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

Аналогичное количество контрактов – 8 тысяч – в планах заключить в 2022-м.