Свыше 1 тыс. человек третий день подряд выздоравливают за сутки от ковида в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в Приангарье третий день подряд от ковида за сутки выздоравливают более 1 тысячи человек.

Сегодня за 24 часа поправились 1107 людей. Заболели – 537, количество госпитализированных снизилось на 26 – до 3039. Умер от COVID-19 за сутки 21 человек.

В лидерах по дневному приросту больных в регионе по-прежнему Иркутск, Ангарск и Братск, где выявлено 199, 63 и 47 новых случаев соответственно