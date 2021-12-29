Увеличили прибыль в 30 раз и заработали первые 100 тысяч долларов. Центр «Мой Бизнес» поздравил победителей конкурса «Предпринимательский прорыв года - 2021»

Второй год подряд в конце декабря Центр «Мой Бизнес» проводит конкурс «Предпринимательский прорыв года». Растет число его участников, появляются новые номинации. Неизменной остается готовность бизнесменов Приангарья к любым вызовам – несмотря на пандемию, они радовали клиентов неожиданными решениями и новыми продуктами, заключали первые экспортные сделки. 23 декабря состоялось праздничное награждение победителей конкурса.

«Масштабируйте свой бизнес!»

Центр "Мой Бизнес" подвел итоги конкурсу "Предпринимательский прорыв 2021".

Фото: Андрей Фёдоров.

Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области:

– Подводя итоги уходящего года, хочу поблагодарить предпринимателей за их нелегкий труд. 2021 год был годом перемен. Отвечая на изменения условий для бизнеса, и мы старались меняться, чтобы быть надежной поддержкой и опорой для бизнеса. Теперь предпринимателям достаточно обратится в Центр «Мой Бизнес», который предоставляет услуги для бизнеса по принципу «одного окна». В наступающем 2022-м планируем сделать акцент на практикоориентированные механизмы: запустим программу по управлению продажами в е-commerce, и здесь задача Центра «Мой бизнес» помочь предпринимателям системно выстроить продажи через интернет. Каждый день общаясь с предпринимателями, мы видим и то, как много возможностей не используется у нас в регионе. Например, мы изучили успешный опыт развития туристической отрасли и запустили Тур Акселератор, на котором 40 муниципальных команд с проектами прошли двухмесячное обучение. Уже в 2022 году полученный опыт мы тиражируем и на сферы промышленности, информационных технологий и городской среды.

«Предпринимательский прорыв – это площадка для коллаборации»

Центр "Мой Бизнес" подвел итоги конкурсу "Предпринимательский прорыв 2021".

Фото: Андрей Фёдоров.

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес»:

– Конкурс «Предпринимательский прорыв года» мы проводим второй раз и нас радует, что участников становится все больше. В этом году в конкурсе приняло участие порядка 150 проектов и несмотря на то, что это был непростой год, каждый участник показал значительные достижения и интересные проекты, которыми можно гордиться! В конкурсе приняли участие предприниматели не только из Иркутска, но со всей Иркутской области. Конкурс – это не просто возможность заявить о себе, продемонстрировать результаты своей работы, – это и отличный способ познакомиться и пообщаться с другими предпринимателями, получить синергетический эффект от взаимодействия с единомышленниками. Это площадка для коллаборации. Мы приглашаем вас в Центр «Мой бизнес» и ждем в следующем году на «Предпринимательском прорыве года». Запускайте новые проекты, получайте результаты и показывайте себя! А мы поможем представить вашу продукцию не только в Иркутской области, но и за ее пределами.

«Прибыль увеличилась в 30,5 раз»

Центр "Мой Бизнес" подвел итоги конкурсу "Предпринимательский прорыв 2021".

Фото: Андрей Фёдоров.

Виталий Кузьменко, индивидуальный предприниматель, строительно-производственная компания «Эксклюзив», победитель номинации «Производственный бизнес»:

– Нашей компании в январе исполнится 3 года. Мы производим стройматериалы и оказываем услуги по малоэтажному строительству и благоустройству. Мы не могли не победить в конкурсе: в 2021 году у нас произошел квантовый скачок по отношению к предыдущему году: прибыль увеличилась в 30,5 раз. Благодаря чему? Мы сертифицировали свою продукцию – строительные материалы, открыли офис продаж, развили дилерскую сеть, создали ряд услуг: от проектирования малоэтажных домов до строительства их под ключ, и уже реализовали несколько проектов в пригороде Ангарска и Усольском районе.

«Если принимать участие, то побеждать»

Центр "Мой Бизнес" подвел итоги конкурсу "Предпринимательский прорыв 2021".

Фото: Андрей Фёдоров.

Роман Ринейский, торговая компания «Альфа», победитель в номинации «Первый экспортный контракт»:

– Я в детстве занимался спортом и знаю, что если уж принимать участие, то надо побеждать. Моя компания занимается оптовой торговлей продуктами питания, и в этом году благодаря поддержке и консультациям специалистов Центра «Мой бизнес» и Российского экспортного центра нам удалось выйти на международный рынок. Нашли клиента в Монголии, подписали контракт на поставку риса и сахара, быстро подготовили сопроводительные документы, заработали 100 тысяч долларов.

«Центр 'Мой Бизнес' взял меня в серьезный оборот»

Центр "Мой Бизнес" подвел итоги конкурсу "Предпринимательский прорыв 2021".

Фото: Андрей Фёдоров.

Никита Россов, сыроварня «Милаша», молодой предприниматель, победитель в номинации «Фермер года»:

– Центр «Мой Бизнес» взял меня в серьезный оборот (смеется). У нас семейная ферма в Хомутово – производим сыры. После победы на конкурсе «Молодой предприниматель России» я попал в поле зрения «Моего Бизнеса», и это сотрудничество придало нам серьезное развитие. На текущий момент специалисты Центра помогли с сертификациией продукции, что позволило мне сэкономить около 70 тысяч рублей – это очень много для фермерского хозяйства, также Центр «мой бизнес» софинансировал услуги по поиску покупателей в зарубежных странах, и сейчас я общаюсь с Казахстаном по поводу поставки сыров. Центр «Мой бизнес» совместно с Министерством сельского хозяйства Иркутской области помог мне получить субсидию на развитие материально-технической базы. Для меня такая помощь – серьезный стимул. Хотелось бы, чтобы таких хозяйств, как наше – обустроенных, с высоким качеством сервиса – становилось больше.

О конкурсе:

Ежегодный конкурс «Предпринимательский прорыв года» проводит Центр «Мой Бизнес» при поддержке Правительства Иркутской области.

Участие в конкурсе могут принять предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области, независимо от формы собственности бизнеса: ООО, ИП, самозанятые.

Номинации 2021 года: «Успешный старт», «Самозанятый», «Производственный бизнес», «Первый экспортный контракт», «Фермер года» и «Социальное предпринимательство».