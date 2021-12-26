Хуснуллин не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, он предложил благоустраивать уже существующие

Благоустраивать уже существующие города дешевле, чем строить новые, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом вице-премьер РФ сообщил в интервью ТАСС, комментируя предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу построить новые города в Сибири.

– На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект – это колоссальная нагрузка на инфраструктуру, – заявил господин Хуснуллин ТАСС.

По его мнению, можно развивать Братск. «Нормальная точка роста, экономика просчитывается». Также он заявил о скором росте якутского города Нерюнгри. «Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки»,— добавил он.

Напомним, в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять «научно-промышленных центров» с населением от 300 тыс. до 1 млн человек, а также перенести столицу в Сибирь.

При этом, как показало исследование банка "Открытие", 41% россиян готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу.

Сенатор и политик Андрей Чернышев заявил в ноябре в интервью журналу "Эксперт", что развитие Сибири – необходимость. Природные ресурсы, уникальное транзитное положение между Европой и Азией, геополитическая важность региона — об этом всегда много говорилось, но до конкретных планов и действий, как в случае с Дальним Востоком или Арктической зоной, доходило редко, замечает эксперт.

– Очень важно, что сейчас на столь высоком уровне не просто поставлен вопрос – есть конкретные предложения о том, как нам развивать Сибирь. В первую очередь, речь идет об Ангаро-Енисейском макрорегионе, который включает в себя пять субъектов федерации. Огромные площади, огромные богатства, но валовый региональный продукт почти в 4 раза меньше, чем в Москве. Конечно, это говорит о том, что потенциал территории пока не раскрыт, — подчеркивает Чернышев.



Напомним, что идею перенести столицу в Сибирь еще в 2014 году озвучивал бизнесмен Олег Дерипаска на форуме в Давосе. Развивая свою мысль, он заявил: «Столица в Москве ведет к коррупции и излишней централизации». Какой именно город он видит в качестве новой первопрестольной, бизнесмен не сообщил, но можно догадаться из контекста, поскольку в его давосской речи были названы всего два города – Красноярск (его Дерипаска назвал центром металлургии) и Иркутск (который «может стать финансовым центром»).