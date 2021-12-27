Как работает Альфа-Банк с 31 декабря по 9 января для юридических лиц и ИП

Альфа-Банк опубликовал график работы банка в новогодние праздники, график проведения платежей, график конвертации и других операций для бизнеса.

Режим работы отделений

31 декабря:

Офисы, работающие 5 дней в неделю, не работают. Офисы, работающие 6 дней в неделю, работают до 16:00.

1 – 9 января 2022 – нерабочие праздничные дни. С 10 января 2022 – обычные рабочие дни. Режим работы каждого отделения можно проверить в мобильном приложении.

График проведения платежей

Подробнее – на сайте Банка России в новости от 6 декабря 2021.

Переводы с карты на карту и переводы по номеру телефона: будут работать без ограничений все праздничные дни.

Если перевод в рублях:

Автоматически обработанные переводы на счета в Альфа-Банке работают с 31 декабря по 9 января. Переводы в сторонние банки, которые не требуют контроля, работают 31 декабря (до 15:00 по местному времени), а также с 3 по 6 января. Входящие переводы зачисляются 31 декабря и с 3 по 6 января.

Если перевод в иностранной валюте:

Автоматически обработанные переводы на счета в Альфа-Банке работают с 31 декабря по 9 января. Внешние переводы не работают все праздничные дни. Входящие переводы зачисляются с 31 декабря по 9 января, но с небольшой задержкой. Например, перевод от 31 декабря сможет быть зачислен уже с 4 января. С 10 декабря все переводы работают в обычном режиме.

График конвертации

Конвертация по курсу Alfa FX со сроком расчётов TOD:

Сроки подачи и исполнения поручения 31 декабря 2021 года:

С 2:00 до 16:50 по московскому времени для клиентов филиалов «Хабаровский» и «Новосибирский». С 6:00 до 16:50 по московскому времени для всех остальных клиентов.

Сроки подачи и исполнения поручения с 3 по 7 января 2022 года включительно:

С 2:00 до 23:55 по московскому времени для клиентов филиалов «Хабаровский» и «Новосибирский». С 6:00 до 23:55 по московскому времени для всех остальных клиентов.

Работа ордеров в эти дни (отложенные поручения по желаемому курсу) в интернет-банке будет работать как обычно. Конвертация по курсу Альфа-Банка и Банка России на завтра работать не будет, как и всегда в нерабочие дни.

Информация по эквайрингу

Установка торгового эквайринга:

Установка оборудования по заявкам торгового эквайринга с датой подписания документов:

До 28 декабря — будет произведена до 31 декабря включительно. С 28 декабря и позже — в 2022 году. С 20 декабря до окончания года все установки будут проведены в порядке очереди.

Поддержка и сервис:

Горячая линия IVR работает 24/7. Сервисные выезды по замене уже установленных терминалов работают как обычно.

Зачисления:

4 января — зачислим возмещения за 30 декабря – 1 января. 6 января — зачислим возмещения за 2–4 января. 8 января — зачислим возмещения за 5–7 января. 10 января — зачислим возмещения за 8-9 января.

Распределение по счетам начнём ориентировочно с 15:00 мск. Списание дополнительной комиссии будет 4 января 2022 года.

Зачисление по интернет-эквайрингу:

4 января — зачислим возмещения за 30 декабря – 3 января. 6 января — зачислим возмещения за 4–5 января. 10 января — все остальные возмещения.

Погашения по кредитам

Если плановый платёж выпадает на выходной или праздничный день, то он переносится на первый рабочий день после выходных или праздников — 10 января.

Размещение депозитов и выплата процентов

С 31 декабря по 9 января 2022 года работать не будет.

График работы валютного контроля и операционистов

31 декабря – 9 января 2022 – выходные дни.

График работы инкассаторов и кассы

С 31 декабря 2021 по 9 января 2022 график работы инкассируемых точек может меняться.