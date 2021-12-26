ВТБ разместил крупнейший выпуск ипотечных ценных бумаг объемом 207 млрд рублей

ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов банка в рамках программы ДОМ.РФ. Эмитентом ипотечных облигаций выступил ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Объем эмиссии составил 207,6 млрд рублей, купон по облигациям будет выплачиваться ежемесячно и составляет 7,65%, срок погашения — 28 ноября 2031 г.

Это седьмой и крупнейший совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ. Их общий объем достиг 786,8 млрд рублей. Сделка впервые реализована в том числе с использованием электронных закладных. По ее итогам банк принял стратегическое решение в перспективе полностью отказаться от документарных закладных при выпуске ипотечных облигаций. Это позволит оптимизировать и ускорить процессы в рамках дальнейших размещений.

«В конце 2021 г. ипотечный рынок в России столкнулся с рядом вызовов. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятора и рост ставок по кредитам могут снизить доступность жилищного кредитования для населения. Как социально ответственный банк мы не можем этого допустить и предлагаем рынку новые механизмы развития ипотеки. Одним из самых эффективных стала секьюритизация, в которой ВТБ совместно с ДОМ.РФ задает стандарты рынка. С 2017 года мы реализовали уже семь выпусков однотраншевых ипотечных облигаций почти на 800 миллиардов рублей. Инструмент секьюритизации позволяет банку повысить ликвидность ипотечного портфеля и предлагать населению более доступные ставки по жилищным кредитам», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ является лидером по секьюритизации в России, и мы в очередной раз превзошли абсолютный рыночный рекорд — закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных облигаций. Этот год стал знаковым для российского секьюритизационного рынка: совокупный объем выпусков c поручительством ДОМ.РФ превысил триллион рублей, 60% из которых — выпуски ВТБ. Мы наблюдаем последовательное расширение рынка ипотечных ценных бумаг, который стал сегодня значимым элементом национального фондового рынка. Также мы ожидаем в следующем году увидеть новые сделки по секьюритизации потребительских кредитов и надеемся на размещения с ESG-составляющей», — прокомментировал руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко: «2021 год стал знаковым для ипотечной секьюритизации ДОМ.РФ: мы смогли масштабировать механизм выпуска облигаций с электронными закладными, предложили рынку первый ипотечный выпуск, соответствующий международным стандартам ESG, а завершаем год одним из крупнейших в истории России размещением облигаций. ДОМ.РФ создал удобную платформу секьюритизации и глубокий рынок, позволяющий банкам решать задачи по управлению капиталом и ликвидностью в зависимости от рыночной конъюнктуры, предоставляя им возможность делать ипотечные кредиты более доступными для населения».

Общий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ превысил 900 млрд рублей, что является рекордом среди российских банков. В том числе банк провел семь выпусков ипотечных облигаций в рамках программы ДОМ.РФ, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, и секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей.

В 2022 году ВТБ планирует сделки секьюритизации розничных активов, в том числе выпуск ИЦБ ДОМ.РФ. В перспективе банк также намерен реализовать собственный многотраншевый выпуск ипотечных облигаций.