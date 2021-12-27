Ставка по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке снизилась до 0,01%

Ставка по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке снизилась до исторического минимума – 0,01% годовых.

- Теперь те, кто находится в поисках квартиры своей мечты, могут сделать себе шикарный подарок к Новому году. Снижение ставки на 0,09 процентных пунктов позволяет сделать это с минимальной переплатой по кредиту, - пояснил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Оформить кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут граждане РФ от 21 года и до 36 лет, которые состоят в браке либо граждане РФ, не состоящие в браке и имеющие ребенка до 19 лет. Возраст заёмщика при этом не должен превышать 36 лет. Основное условие для наёмных работников — не менее 3 месяцев на последнем месте (испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать). Для ИП и собственников бизнеса — безубыточная предпринимательская деятельность не менее 24 месяцев.



На сегодня минимальная ставка по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке составляет - 0,01%, максимальная - 0,81%. Сумма кредита: от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования: от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос – от 15%, доступно использовать средства материнского (семейного) капитала.



В рамках программы доступно оформление кредита всего по 2-м документам без повышения процентной ставки. Для оформления кредита достаточно предоставить паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Первоначальный взнос при этом будет составлять от 20%.



Узнать подробнее о «Дальневосточной ипотеке» в Примсоцбанке вы можете на нашем официальном сайте либо по телефону Единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.