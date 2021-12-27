Примсоцбанк запустил акцию "Коммунальный улёт" для держателей карт S7

Примсоцбанк запустил акцию "Коммунальный улёт" для держателей дебетовых и кредитных карт S7.

По условиям акции с 24 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года при оплате коммунальных платежей через приложение Примсоцл@йн можно получить 2 дополнительные мили за каждые потраченные 100 рублей.



Начисление миль производится:

За операции, проведенные до 15/01/2022 - до 28.01.2022 года.

За операции, проведенные до 15/02/2022 - до 28.02.2022 года.

Узнать подробности об акции «Коммунальный улёт» можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.