ПСБ увеличит максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки

С 1 января 2022 года ПСБ увеличивает максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки на первичном и вторичном рынке, а также по программе рефинансирования.

По новым условиям максимальная сумма кредита по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека» увеличена до 3 810 000 рублей, по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» - до 3 795 000 рублей, но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту.

По этим программам для военнослужащих действуют специальные ставки: 6,6% - для зарплатных клиентов ПСБ, 6,75% - для других категорий клиентов. Первоначальный взнос составляет от 20%. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать 80% от стоимости приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Кредит предоставляется на срок от 1 до 25 лет, но не позднее достижения заемщиком возраста 50 лет.

«ПСБ является лидером по выдаче военной ипотеки. Мы намерены удерживать первенство и оставаться лучшим банком на этом рынке как по условиям кредитования, так и по удобству обслуживания клиентов, а также развитию цифровых сервисов. Увеличение размера целевого жилищного займа для участников НИС позволило нам улучшить условия по программам военной ипотеки. Военнослужащие смогут решить жилищный вопрос на более комфортных условиях, например, выбрав квартиру большей площади или без доплаты из собственных средств, а решение о выдаче кредита в ПСБ принимается сразу в день обращения. При этом в рамках военной ипотеки заемщики могут воспользоваться современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости - провести сделку по доверенности», - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Для справки:

Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен новый размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы, который составит теперь 311 044,5 рубля в год. С 1 января 2022 года ежемесячно на счет военнослужащего – участника НИС будет поступать 25 920 рублей. Эта же сумма будет перечисляться в счет погашения ипотечного кредита независимо от того, какой размер платежа указан в графике.