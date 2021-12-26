Райффайзен Банк предлагает ипотеку по легкой ставке на квартиры в проектах MR Group

Райффайзен Банк предлагает сниженные ставки по ипотеке на приобретение квартир в жилом комплексе бизнес-класса City Bay и проекте премиум-класса Symphony 34 от девелопера MR Group: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования.

«Мы рады, что, несмотря на рост ключевой ставки, вместе с партнёрами нашли решение, которое позволит многим людям выгодно приобрести собственное жилье, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка. — Оставить заявку легко и просто на нашем сайте, с предварительным решением мы вернёмся в течение нескольких минут, и актуальным оно будет еще три месяца. Этого времени, как правило, хватает, чтобы найти квартиру мечты».

Необходимый первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от общей стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.

«Ипотека остается одним из самых востребованных инструментов для приобретения жилья, поэтому совместно с банками партнерами мы стараемся предлагать покупателям специальные условия и программы. Широкий ассортимент проектов и планировок в портфеле MR Group позволяют нашим клиентам без промедлений выбрать понравившееся жилье и даже забронировать его онлайн в нашем приложении», — отметила Ирина Дзюба заместитель генерального директора MR Group.

Жилой комплекс City Bay возводится на берегу Спасского затона Москвы-реки и занимает территорию 11 гектаров. К разработке и проектированию приглашены ведущие международные компании: архитектурная концепция принадлежит команде Kamen, ландшафтный дизайн — бюро ARTEZA. Значительная часть территории комплекса будет отведена под зеленые зоны, в том числе появится благоустроенная набережная протяженностью почти 1 км. Минимальная сумма сделки составит 8,5 млн рублей с учетом новогодней скидки.

В состав ЖК Symphony 34 входят четыре башни от 36 до 54 этажей, которые обещают стать символом обновления Савеловского района благодаря концептуальной архитектуре от команды бюро Kleinewelt Аrchitekten. Дизайн-проекты лобби разработаны международной студией дизайна Jaime Beriestain. В проекте представлено более 40 планировочных решений от международного дизайн-бюро Oleg Klodt Architecture & Design — известного своими дизайн-концептами для люксовых проектов. Благоустройство территории будет выполнено международным бюро из Роттердама — West8. Стоимость квартир стартует от 11,7 млн рублей.

Подробнее об условиях специального предложения Райффайзен Банка и MR Group можно прочитать на сайте.