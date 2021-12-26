Райффайзен Банк предлагает ипотеку по легкой ставке на квартиры в проектах MR Group

Райффайзен Банк предлагает сниженные ставки по ипотеке на приобретение квартир в жилом комплексе
«Мы рады, что, несмотря на рост ключевой ставки, вместе с партнёрами нашли решение, которое позволит многим людям выгодно приобрести собственное жилье, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка. — Оставить заявку легко и просто на нашем сайте, с предварительным решением мы вернёмся в течение нескольких минут, и актуальным оно будет еще три месяца. Этого времени, как правило, хватает, чтобы найти квартиру мечты».
Необходимый первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от общей стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа для ипотеки со ставкой 2,99% на первые два года — 30 лет, для ипотеки под 6,5% годовых на весь срок — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Предложение распространяется на Москву и несовместимо с другими льготными ипотечными программами.
«Ипотека остается одним из самых востребованных инструментов для приобретения жилья, поэтому совместно с банками партнерами мы стараемся предлагать покупателям специальные условия и программы. Широкий ассортимент проектов и планировок в портфеле MR Group позволяют нашим клиентам без промедлений выбрать понравившееся жилье и даже забронировать его онлайн в нашем приложении», — отметила Ирина Дзюба заместитель генерального директора MR Group.
Жилой комплекс City Bay возводится на берегу Спасского затона
В состав ЖК Symphony 34 входят четыре башни от 36 до 54 этажей, которые обещают стать символом обновления Савеловского района благодаря концептуальной архитектуре от команды бюро Kleinewelt Аrchitekten.
Подробнее об условиях специального предложения Райффайзен Банка и MR Group можно прочитать на сайте.