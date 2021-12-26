Иван Бодягин назначен CTO направления риск-менеджмента в Райффайзен Банке

Он будет отвечать за технологическое развитие блока рисков и комплаенс. Для работы в российском подразделении Райффайзен Банка Иван переехал в Москву из Вены. Ранее он руководил разработкой и управлял продуктовым портфолио в ведущих компаниях ИТ-индустрии, в том числе в США и Европе.

Иван имеет богатый опыт работы в ИТ в различных компаниях, как в разработке, так и в управлении продуктом. Он пришел в Райффайзен Банк из австрийского офиса Tricentis, где отвечал за создание новой облачной платформы тестирования ПО для корпоративных клиентов. До этого он много лет работал в ABBYY, прошел путь до заместителя директора по разработке, был пионером облачных вычислений ABBYY и отвечал за разработку первого облачного решения в истории компании — одного из первых крупных проектов такого рода в России. Впоследствии стал вице-президентом по потребительскому бизнесу и отвечал за разработку и продвижение продуктов ABBYY FineReader, флагмана компании для потребительской аудитории. В 2018 году Иван перешел в В2В сегмент и занял должность вице-президента по Content IQ в головном офисе ABBYY в Калифорнии, США.

«СТО — это связующее звено между бизнесом и технологиями, — отметил Иван Бодягин. — С одной стороны, он помогает бизнесу и ИТ лучше понимать друг друга, а с другой — поддерживает развитие лучших практик и делает так, чтобы множество команд домена работали как единый организм. В направлении, над которым я буду работать, собран сильный состав специалистов и многое сделано для их эффективной работы. Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь им поддерживать обмен опытом и продвигать решения, которые в конечном счете позволят нам обеспечить максимальную эффективность продуктов и процессов банка».

Иван окончил факультет теоретической физики МИФИ. В 2005 году был удостоен награды Microsoft Most Valuable Professional (MVP) в номинации Solution Architect, а с 2008 по 2017 год он был MVP по Visual C #.