Райффайзен Банк выяснил, сколько россиян пойдут на новогодний корпоратив

Несмотря на пандемию коронавируса, четверть россиян собираются пойти на новогодний корпоратив, показало исследование Райффайзен Банка. Ещё у 10% будет альтернативный праздник с коллегами в онлайне. Хотя, как и в прошлом году, большинство остались без торжеств на работе — доля таких респондентов в 2020 году была выше (75% против 65% в 2021). А оффлайн мероприятие тогда собирались посетить 16% опрошенных.
При этом доля респондентов, которые не знают, на что их компания потратила освободившиеся деньги, остается стабильна — 84%. 11% говорят, что эти средства добавили к годовой премии. О том, что сэкономленную сумму отдали на благотворительность, рассказали менее 1% опрошенных.
Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что в 2021 году вновь направит на благотворительность средства, которые не потратили в течение года
«Райффайзен Банк уделяет большое внимание вовлечению сотрудников в благотворительные инициативы. Для нас важно, чтобы работа в этом направлении была системной и приносила ощутимый результат, — сказала Дарья Здерихина, старший
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