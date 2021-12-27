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Райффайзен Банк выяснил, сколько россиян пойдут на новогодний корпоратив

Несмотря на пандемию коронавируса, четверть россиян собираются пойти на новогодний корпоратив, показало исследование Райффайзен Банка. Ещё у 10% будет альтернативный праздник с коллегами в онлайне. Хотя, как и в прошлом году, большинство остались без торжеств на работе — доля таких респондентов в 2020 году была выше (75% против 65% в 2021). А оффлайн мероприятие тогда собирались посетить 16% опрошенных.

При этом доля респондентов, которые не знают, на что их компания потратила освободившиеся деньги, остается стабильна — 84%. 11% говорят, что эти средства добавили к годовой премии. О том, что сэкономленную сумму отдали на благотворительность, рассказали менее 1% опрошенных.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что в 2021 году вновь направит на благотворительность средства, которые не потратили в течение года из-за пандемийных ограничений на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране. Партнером акции стал сервис Добро Mail.ru. Сумма пожертвований составит более 47 млн рублей.

«Райффайзен Банк уделяет большое внимание вовлечению сотрудников в благотворительные инициативы. Для нас важно, чтобы работа в этом направлении была системной и приносила ощутимый результат, — сказала Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзен Банка. — Вынужденно отменяя новогодние мероприятия, мы не хотели лишать коллег праздника. Поэтому вновь мы открыли внутренний благотворительный маркет, где каждый сотрудник может почувствовать себя немного волшебником и лично выбрать, кого поддержать. На платформе представлено 30 благотворительных фондов, включая и тех, кто работает с пожилыми людьми, нашей приоритетной категорией помощи».

В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. У 56% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 до 60 тыс. руб. Возраст 68% респондентов — 26–45 лет. Соотношение мужчин и женщин — 41% и 59% соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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