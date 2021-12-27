Как работает Росбанк в новогодние праздники 2021-2022

Росбанк поздравляет всех с Новым годом и Рождеством и информирует о графике работы офисов в период праздничных дней:

30 декабря – предпраздничный рабочий день (обслуживание клиентов – до 14:00 по местному времени).

31 декабря – праздничный день, офисы не обслуживают клиентов.

с 1 по 9 января – нерабочие праздничные дни.

4 и 8 января – обслуживание клиентов осуществляется в дежурных офисах Росбанка.

с 10 января – стандартный режим работы офисов.

Предоставление кредитов по продуктам розничного кредитования в период с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 г. осуществляется в дежурных отделениях РОСБАНКА, а также в «РОСБАНК Онлайн».

Погашение кредитов по продуктам розничного кредитования (за исключением кредитов заемщиков филиала «Росбанк Дом») в указанные праздничные дни осуществляется в следующем порядке:

1. если срок оплаты ежемесячного платежа по кредитному договору приходится на период с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года, то дата платежа переносится на первый рабочий день, то есть на 10 января 2022г. (очередной платёж по кредиту должен поступить на счет до 21:00 по местному времени, в иностранной валюте до 17:00 по местному времени 10.01.2022г.), при этом,

по продукту «Кредитная карта»: при поступлении денежных средств на счет клиента в праздничные дни погашение задолженности по кредитному договору будет осуществляться в штатном режиме. При отсутствии/недостаточности денежных средств на счете клиента для оплаты платежа в праздничные дни, срок оплаты минимального ежемесячного платежа переносится на 10 января 2022 года;

по иным продуктам розничного кредитования: при достаточности денежных средств на счете клиента для оплаты ежемесячного платежа банк осуществит погашение данной задолженности по кредитному договору в период с 5 по 9 января 2022г. При отсутствии/недостаточности денежных средств на счете для оплаты платежа, погашение указанной задолженности будет осуществлено банком 10 января 2022 года.

2. чтобы избежать просроченной задолженности по кредиту со сроком оплаты платежа 30.12.21, очередной ежемесячный платёж (минимальный ежемесячный платеж) по кредиту должен поступить на счет клиента в рублях РФ до 21:00 по местному времени, в иностранной валюте до 17:00 по местному времени 30.12.2021.

Информация о всех доступных способах погашения кредита доступна по ссылке.

Порядок погашения кредитов заёмщиками филиала «Росбанк Дом»: если платежная дата по вашему ипотечному кредиту попадает на период с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года, то списание денежных средств будет произведено в первый рабочий день (10.01.2022). Подтверждение платежа вы сможете увидеть в Личном кабинете и Мобильном приложении на следующий день (11.01.2022) после списания денежных средств.

Сроки исполнения операций по вкладам и сберегательным счетам, в том числе начисление процентов, не меняются.