Как работает Росбанк в новогодние праздники 2021-2022

- 30 декабря – предпраздничный рабочий день (обслуживание клиентов – до 14:00 по местному времени).
- 31 декабря – праздничный день, офисы не обслуживают клиентов.
- с 1 по 9 января – нерабочие праздничные дни.
- 4 и 8 января – обслуживание клиентов осуществляется в дежурных офисах Росбанка.
- с 10 января – стандартный режим работы офисов.
Предоставление кредитов по продуктам розничного кредитования в период с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 г. осуществляется в дежурных отделениях РОСБАНКА, а также в «РОСБАНК Онлайн».
Погашение кредитов по продуктам розничного кредитования (за исключением кредитов заемщиков филиала «Росбанк Дом») в указанные праздничные дни осуществляется в следующем порядке:
1. если срок оплаты ежемесячного платежа по кредитному договору приходится на период с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года, то дата платежа переносится на первый рабочий день, то есть на 10 января 2022г. (очередной платёж по кредиту должен поступить на счет до 21:00 по местному времени, в иностранной валюте до 17:00 по местному времени 10.01.2022г.), при этом,
- по продукту «Кредитная карта»: при поступлении денежных средств на счет клиента в праздничные дни погашение задолженности по кредитному договору будет осуществляться в штатном режиме. При отсутствии/недостаточности денежных средств на счете клиента для оплаты платежа в праздничные дни, срок оплаты минимального ежемесячного платежа переносится на 10 января 2022 года;
- по иным продуктам розничного кредитования: при достаточности денежных средств на счете клиента для оплаты ежемесячного платежа банк осуществит погашение данной задолженности по кредитному договору в период с 5 по 9 января 2022г. При отсутствии/недостаточности денежных средств на счете для оплаты платежа, погашение указанной задолженности будет осуществлено банком 10 января 2022 года.
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2. чтобы избежать просроченной задолженности по кредиту со сроком оплаты платежа 30.12.21, очередной ежемесячный платёж (минимальный ежемесячный платеж) по кредиту должен поступить на счет клиента в рублях РФ до 21:00 по местному времени, в иностранной валюте до 17:00 по местному времени 30.12.2021.
Информация о всех доступных способах погашения кредита доступна по ссылке.
Порядок погашения кредитов заёмщиками филиала «Росбанк Дом»: если платежная дата по вашему ипотечному кредиту попадает на период с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года, то списание денежных средств будет произведено в первый рабочий день (10.01.2022). Подтверждение платежа вы сможете увидеть в Личном кабинете и Мобильном приложении на следующий день (11.01.2022) после списания денежных средств.
Сроки исполнения операций по вкладам и сберегательным счетам, в том числе начисление процентов, не меняются.