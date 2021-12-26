Россельхозбанк и Республика Тыва заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Глава–Председатель Правительства Республики Тыва Владислав Ховалыг подписали соглашение о сотрудничестве. Новый документ приходит на смену соглашению, действовавшему в 2013-2020 гг.

Соглашение направлено на установление отношений стратегического партнерства, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества при решении приоритетных задач социально-экономического развития Республики Тыва, укрепления ее экономического и промышленного потенциала.

РСХБ и руководство Республики Тыва выделили главные направления взаимодействия:

развитие системы кредитования юридических и физических лиц, сектора банковских услуг и расчетно-кассового обслуживания;

сотрудничество в части экспорта сельхозпродукции;

проведение дней финансовой грамотности населения;

содействие созданию условий для привлечения инвестиций на территорию Республики.

РСХБ работает в Республике Тыва с 2002 года и охватывает своими услугами 100% сельских территорий. За это время банк вложил в экономику региона 39 млрд рублей, из которых 23 млрд рублей пошли на поддержку агропромышленного сектора. Порядка 60% бюджетников республики обслуживаются в РСХБ. При поддержке банка в республике реализовано около сотни инвестиционных проектов.

«Для нас как опорного банка АПК важно, что руководство Республики нацелено на активное развитие сельского хозяйства и самообеспечение продуктами питания. Мы поддерживаем эти намерения и продолжим наращивать свое присутствие в Туве, содействовать росту агробизнеса. Мы также работаем над повышением качества жизни на сельских территориях. РСХБ выдал порядка 400 млн рублей сельской ипотеки. Благодаря этому в новое жилье переехали больше двухсот тувинских семей», – подчеркнул Борис Листов.

«Тува – это аграрный регион с большим потенциалом, который мы постепенно начали раскрывать. Нашим сельхозпроизводителям нужна поддержка, чтобы они запустили или расширили свое предприятие и экологически чистой продукцией охватили как можно больше людей. В этом, несомненно, важно сотрудничать с Россельхозбанком, который предлагает разные механизмы поддержки фермеров, в том числе и тувинским», – сказал Владислав Ховалыг.

В 2021 году 25 тувинских аграриев стали участниками масштабного образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» по специальностям «технология переработки мяса и мясопродуктов» и «технология переработки молока и молочных продуктов».