Строительство водозабора завершили в поселке Чунский

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в рабочем поселке Чунский завершилось строительство водозабора – его возвели по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», благодаря проделанной работе доступ к чистой питьевой воде получат почти 8 тысяч человек.

При этом специалисты решили, что зимой, в сильные морозы, запускать водозабор опасно, потому запуск отложили на май – его включат после окончания отопительного сезона. До этого момента объект будет находиться под охраной.

«После запуска вода в поселок будет поступать из девяти предрусловых скважин глубиной 55 метров и проходить химподготовку без применения хлора. Резервуары чистой воды изготовлены во Франции по запатентованной технологии. Они из оцинкованной стали. Внутри также запатентованный полимерный слой, поэтому вода не будет соприкасаться с металлом. А это – дополнительная гарантия качества и чистоты», – пояснил губернатор.

Суммарная мощность насосных станций нового водозабора около 2,5 тысячи кубометров в сутки. Запаса воды, если вдруг случится авария, поселку хватит на два дня. Современная автоматика позволит обслуживать водозабор одному-двум работникам.

Кобзев рассказал, что реализация программы «Чистая вода» в Иркутской области не остановилась. В следующем году продолжится возведение водозабора в Нижнеудинске и станции водоподготовки в Вихоревке. Также начнется строительство восьми новых объектов питьевого водоснабжения. В деревне Сосновый Бор Иркутского района, селе Покровке Баяндаевского района, Олхе и Введенщине Шелеховского района, поселке Забитуй Аларского района и Заларях работы завершатся уже в 2022-м. В поселке Бохан и в Осинском муниципальном образовании – в 2023 году.