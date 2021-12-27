Центробанк начнет контролировать денежные переводы граждан

Ведомство оправдывает контроль борьбой с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, сообщает РБК.

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», – добавил представитель QIWI.

Основная цель введения новых форм отчетности – оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил РБК представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

РБК ознакомился с разъяснениями ЦБ по новой форме отчетности, которую он разослал банкам. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям: