Иркутская область получит деньги на строительство шести гостиниц

Иркутская область включена в работу по созданию туристической инфраструктуры при поддержке Правительства Российской Федерации. На этой неделе совет директоров «Туризм.РФ» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко одобрил участие корпорации в уставном капитале 53 инвестиционных проектов в 27 регионах России. Шесть туристических объектов Иркутской области вошли в перечень. Общий объем номерного фонда составит 1 125 номеров, планируемый турпоток этих шести гостиниц – 303 тысячи человек.

– Совет директоров Корпорации «Туризм.РФ» одобрил запуск со следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я докладывал Президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время доступные курорты для наших граждан, обеспечить прирост 15 тысяч рабочих мест и на 10,5 миллиона человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам. Президент поручил ускориться, поэтому все работаем на эту задачу, – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Поддержку проектам корпорация «Туризм.РФ» окажет в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых проектных компаний. Корпорация поддерживает инвестора вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего может продать свою долю инвестору по рыночной стоимости, а средства реинвестировать в следующие проекты.

– Правительство уже внесло в уставной капитал корпорации 17,9 млрд рублей. Именно эти средства направим в специальные проектные компании, которые будут созданы для реализации первых 53 проектов уже в начале 2022 года. Хочу отметить, что окно возможностей для инвесторов открыто, мы продолжим расширение инвестиционной программы в 2022 году, а также в последующие годы для выполнения показателей нацпроекта, – сообщил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Справочно:

Корпорация «Туризм.РФ» создана по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов за счёт снижения инвестиционной и кредитной нагрузки на реализуемые в сфере туризма проекты.

Иркутская область стала одним из первых регионов России, заключивших соглашение о сотрудничестве с Корпорацией «Туризм.РФ» в середине июля 2021 года. Задача – содействие развитию внутреннего и въездного туризма, создание и развитие туристских территорий, увеличение внутреннего туристического потока и обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации и Иркутской области.

Иркутская область традиционно в числе лидеров в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 млн человек, что позволит увеличить вклад от туризма в ВРП в два раза (с 0,7% до 1,5%) и создать дополнительно 5 000 рабочих мест.