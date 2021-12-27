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Почётный знак «За заслуги перед городом Братском» вручили управляющему директору БрАЗа

На посту руководителя одного из градообразующих предприятий города Евгений Зенкин уже шесть лет, сообщает Братская студия телевидения.

Всё это время БрАЗ неизменно оказывает мощную поддержку городу – это и реконструкция крупных социальных и спортивных объектов, общественных пространств, и адресная поддержка общеобразовательных учреждений.

«Я считаю, что это награда всего коллектива Братского алюминиевого завода компании РУСАЛ, которая вносит огромный вклад в развитие социальной инфраструктуры города Братска», – Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

Так в 2020 году, в самый разгар пандемии, металлурги построили «Центр помощи и спасения» для лечения больных коронавирусом. За год пациентами учреждения стали 1100 жителей Братска и других городов севера региона. В 2021 году завершена реконструкция «Парка металлургов», окончен первый этап строительства вертолетной площадки для Центральной районной больницы, приобретено медоборудование для КВД и поликлиники горбольницы №1 – и это далеко не полный список.

«И развитие объектов социальной инфраструктуры, и экологические программы, которые завод сегодня успешно решает – всё направлено на то, чтобы Братск стал самым лучшим городом Сибири и России. Но на этом наша деятельность не заканчивается. Сейчас у нас в разработке огромная программа развития города Братска», – Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

Награды получили сегодня и коллеги Евгения Зенкина – сотрудники БрАЗа, депутаты думы Братска Николай Очкас, Андрей Аксютин и Евгений Скорняков. Им вручили благодарности за вклад в развитие города и региона.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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